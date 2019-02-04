Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

Orgeneral Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile Görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı ile Görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Bosna Hersek Genelkurmay Başkanı Korgeneral Senad Masovic ile bir araya geldi.

Güler, konuk komutanı Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törenle karşıladı.

Askeri bandonun iki ülkenin ulusal marşlarını çaldığı törende Masovic, tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Korgeneral Masovic, karargah binasına geçerek görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:06 Kaynak: AA

Genelkurmay Karargahı, Yaşar Güler, Bosna - Hersek, Güncel
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