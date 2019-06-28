Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler'den şehit asker için başsağlığı mesajı
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Orgeneral Güler'den şehit asker için başsağlığı mesajı

38 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.

Orgeneral Güler'den şehit asker için başsağlığı mesajı, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Altıntepe Üs Bölgesi'nde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kadir Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımladı.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter adresinden paylaşılan mesajda, sözleşmeli er Yıldırım'ın bugün şehit olduğu belirtildi.
Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımıza şahsım ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:35 Kaynak: AA
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