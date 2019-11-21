Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü - Son Dakika

Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Kinteh ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Gambiya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Masanneh Kinteh ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, Korgeneral Kinteh'i, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Kinteh tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Orgeneral Güler ve Korgeneral Kinteh, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.

Genelkurmay Karargahı, Yaşar Güler, Gambiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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