Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:08
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Federasyonu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib
gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
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