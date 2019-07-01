Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü
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Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Orgeneral Güler ile Rus mevkidaşı İdlib'i görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasımov, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde meydana gelen olaylar ve ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:08 
Rusya Federasyonu, İdlib, Ekonomi
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