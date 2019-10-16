Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:06 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
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