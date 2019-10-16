Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü

Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Orgeneral Güler, İngiliz mevkidaşı Orgeneral Carter ile telefonda görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler ele alındı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carter ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

İngiltere, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:06 Kaynak: AA
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