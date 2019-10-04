Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:24 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.
Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı.
Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Carter, onur kıtasını "merhaba asker" ifadesiyle selamladı.
Törenin ardından Orgeneral Güler ve Carter karargaha geçerek, bir süre görüştü.
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