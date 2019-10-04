Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü
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Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.

Orgeneral Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter ile bir araya geldi.

Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda törenle karşıladı.

Askeri bando tarafından iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Orgeneral Carter, onur kıtasını "merhaba asker" ifadesiyle selamladı.

Törenin ardından Orgeneral Güler ve Carter karargaha geçerek, bir süre görüştü.

Genelkurmay Karargahı, Yaşar Güler, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:24 Kaynak: AA
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