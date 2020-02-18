Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı - Son Dakika

Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı

7 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i resmi törenle karşıladı.

Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i resmi törenle karşıladı.


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 18 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen resmi törenle Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i karşıladı. - ANKARA

Yaşar Güler, Katar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
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