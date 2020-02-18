Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı - Son Dakika

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Orgeneral Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim'i karşıladı
7 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i resmi törenle karşıladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:02 Kaynak: İHA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i resmi törenle karşıladı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, 18 Şubat 2020 tarihinde düzenlenen resmi törenle Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim Bin Shaheen Al Ghanim'i karşıladı. - ANKARA
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