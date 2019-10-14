Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, mevkidaşı Gerasimov'la telefonla görüştü
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, mevkidaşı Gerasimov'la telefonla görüştü

Orgeneral Güler, mevkidaşı Gerasimov'la telefonla görüştü

43 dakika önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla grüştü.

Orgeneral Güler, mevkidaşı Gerasimov'la telefonla görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla grüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Yaşar Güler, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:38 Kaynak: AA
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