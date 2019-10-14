Orgeneral Güler, mevkidaşı Gerasimov'la telefonla görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla grüştü.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:38 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla grüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.
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