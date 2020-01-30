Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika

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Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:18 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.
Güler, Wolters'ı Genelkurmay Karargahında düzenlenen törenle karşıladı.
Konuk komutanın tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladığı törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Wolters, karargah binasına geçerek görüştü.
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