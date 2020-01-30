Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü - Son Dakika

Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Tod Wolters ile görüştü.

Güler, Wolters'ı Genelkurmay Karargahında düzenlenen törenle karşıladı.

Konuk komutanın tören kıtasını "merhaba asker" diyerek selamladığı törenin ardından Orgeneral Güler ve Orgeneral Wolters, karargah binasına geçerek görüştü.

Orgeneral Güler, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Wolters ile görüştü

Yaşar Güler, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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