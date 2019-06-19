Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Ruandalı mevkidaşını kabul etti
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Orgeneral Güler, Ruandalı mevkidaşını kabul etti

27 dakika önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti.

Orgeneral Güler, Ruandalı mevkidaşını kabul etti, System.String[]
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba'yı kabul etti.
Ruanda Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Orgeneral Patrick Nyamvumba, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i ziyaret etti. Güler, konuk komutanı Genelkurmay önünde karşıladı. Güler ve Nyamvumba, daha sonra toplantıya geçti. Toplantıya her iki tarafın askeri yetkilileri de katıldı.


- Ankara
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:44 Kaynak: DHA
Yaşar Güler, Politika
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