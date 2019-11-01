Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonla görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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