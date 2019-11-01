Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonla görüştü
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonla görüştü

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonla görüştü

6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonla görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonla görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Yaşar Güler, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:28 Kaynak: AA
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