Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.