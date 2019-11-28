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Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 07:24 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Güler, Orgeneral Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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