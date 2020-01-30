Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü
6 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:04 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, görüşmede İdlib'deki gelişmeler ele alındı.
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