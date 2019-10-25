Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
Son Dakika Politika Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Yaşar Güler, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:50 Kaynak: AA
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