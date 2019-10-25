Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:50 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Orgeneral Güler'in, Rus mevkidaşı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Rus askeri polisinden Türkiye-Suriye sınırında ikinci devriye! Mesafe 60 kilometreye ulaştı Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı, olayın iç yüzünü anlattı 300 kadar Rus askeri polisi Suriye'ye ulaştı Polisten, semt pazarında artan hırsızlık olaylarına "Mutlu Pazar" operasyonu: 7 gözaltı