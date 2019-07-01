Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
1 saat önce
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:58 Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
, Rusya Federasyonu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Güler ve Rus mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde, "İdlib
gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye
'yle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.
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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü
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