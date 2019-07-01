Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefonda görüştü.

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü, System.String[]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov'la telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orgeneral Güler ve Rus mevkidaşı arasındaki telefon görüşmesinde, "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde son dönemde meydana gelen gelişmeler ve bölgede istikrarın sağlanması için alınması gereken tedbirler başta olmak üzere Suriye'yle ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:58 Kaynak: AA
Yaşar Güler, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadınlar, sokak ortasında saç baş birbirine girdi! O anlar kamerada Otomobilin çarptığı rehberin feci sonu! Kahreden haberi verirken gözyaşlarına boğuldu Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanlığından KKTC'ye düşen füzeyle ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 20:09:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]