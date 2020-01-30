Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü

6 saat önce

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü, System.String[]

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


Yaşar Güler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:57 Kaynak: DHA
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