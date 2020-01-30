Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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Orgeneral Güler, Rus mevkidaşıyla telefonda görüştü
6 saat önce
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:01 Kaynak: DHA
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.
ANKARA,
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