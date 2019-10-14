Orgeneral Güler ve Orgeneral Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye 'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

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Kremlin'den "Türk ve Rus askerleri çatışır mı?" sorusuna yanıt: Düşünmek dahi istemiyoruz