Üye Girişi
Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı - Son Dakika

Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı

01.09.2021 12:19
Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı, System.String[]

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Afganistan'dan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini tebrik ederek, "Omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamladınız" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Afganistan'dan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini tebrik ederek, "Omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamladınız" dedi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kayseri'de 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 'Afganistan Tahliyesi Uçuş Ekipleri Karşılaşma Töreni'ne katıldı. Burada bir konuşma yapan Küçükakyüz, "Bu kutsal görevi ve omuzlarımıza yüklenen tarihi sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihine yakışır biçimde tamamlayarak yüce Türk Milleti'ni en güzel şekilde temsil ettiniz. Zor ve meşakkatli görev süreniz boyunca sadece kardeş Afgan halkıyla kurduğunuz dostane ilişkiler değil aynı zamanda birlikte görev yaptığınız dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetleri personeli ile uyum içerisinde çalışarak asil milletimizin gurur kaynağı oldunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya barışına katkı sunmak için görev yaptığı her bölgede üstün bir gayret göstererek emsalleriniz arasındaki saygınlığınızı korudunuz. İlave olarak son dönemde Afganistan'da meydana gelen istikrarsız ortam ve Hamit Karzai Uluslararası Havaalanı'nda oluşan zorlu şartlara rağmen bu güne kadar almış olduğunuz eğitimler ve yüksek disiplin anlayışı ile uçuş faaliyetlerinin devam etmesini sağlayarak tahliye sürecini başarıyla icra ettiniz. Personelimiz ve yurda dönmek isteyen vatandaşlarımızı Kabil - İslamabad arasında oluşturulan hava köprüsüyle kısa süre içerisinde tahliye ederek sizlere duyulan güveni boşar çıkartmadınız. Kendinizle ne kadar övünseniz azdır. Bundan sonra da aynı fedakarlık anlayışı ve özveriyle çalışmaya devam edeceğinize, Türk Silahlı Kuvvetlerini bulunduğu noktadan çok daha ileriye taşıyacağınıza inancım tamdır. Vatan topraklarına hoş geldiniz, ailelerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Afganistan, Kayseri, Afgan, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı 12:25 Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu 12:04 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, 11:51 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim 11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi 11:07 Mesut Özil Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Katar'a gitmesi transfer söylentileri kuvvetlendi Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti 10:44 Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı 500'e yetişti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül 10:08 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık: Delta varyantı, Çin'de ortaya çıkan ilk koronavirüsten 2 kat daha ölümcül Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var 09:57 Son dakika! Taliban'ın ölüm listesi açıklandı! İlk sırada direnişçilerin başındaki Ahmed Mesud var

Son Dakika Haberleri
12:31 Sel felaketi yaşayan Batı Karadeniz için sel uyarısı! Yarın sağanak yağış bekleniyor
12:25 Eski eşi tarafından 8 kurşunla öldürülen Ebru Yüksel cinayetine ait görüntüler ortaya çıktı
12:06 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi
12:03 Davulcunun kolonyalı şovu korkuttu! Az kalsın kendini yakıyordu
12:01 Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti
11:50 Sinan Gümüş'ün başı belada! Ali Koç, "Ona sorun yaratacağım" dedi
11:48 Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet
11:44 Son dakika! 3 kızını silahla öldüren imam babanın ilk ifadesi: Benden soğuduklarını hissettim
11:22 Futbolcular, Fenerbahçe'den peş peşe ayrılıyor! Lemos da Belçika'ya gönderildi
11:17 Son Dakika: Düşüşle başlayan altının gram fiyatı 483 liradan satılıyor
Sel felaketi yaşayan Batı Karadeniz için sel uyarısı! Yarın sağanak yağış bekleniyor Sel felaketi yaşayan Batı Karadeniz için sel uyarısı! Yarın sağanak yağış bekleniyor         
12:32
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi         
12:07
Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, Erkek arkadaşı tarafından camdan atılan kadın, "müşteki sanık" olarak gösterilmesine itiraz etti         
12:02
Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil'e Eda Ece sahip çıktı: Bana emanet         
11:48
Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti Hikmetyar, Erdoğan'la olan fotoğrafı hakkında konuştu: Muhalefet istismar etti         
11:15
Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş! Çalışanına tecavüz eden patronun sözleri şaşkınlık yarattı! 'Vegas'ta olan Vegas'ta kalır' demiş!         
11:00
Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi Zamalek, Galatasaray'dan 4,5 milyon dolar isteyince Mostafa transferi gerçekleşmedi         
10:44
Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi Taksim'de polisten otopark parası isteyen değnekçi yakayı ele verdi         
10:04
Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı Survivor Ayşe'den ortalığı karıştıracak itiraf: Adada öpüşenler vardı         
09:50
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş         
09:26
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı Çin, çocuklar için online oyun süresini haftada üç saatle sınırladı         
10:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 12:36:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Orgeneral Küçükakyüz, Afganistan tahliyesine katılan uçuş ekiplerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement