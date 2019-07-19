Son Dakika Haberleri: Orgeneral Küçükakyüz: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz
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Orgeneral Küçükakyüz: KKTC'yi korumaya devam edeceğiz

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ada'ya gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti.

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ada'ya gelen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ü kabul etti.  Akıncı, 20 Temmuz Barış Harekatının 45. Yılında Küçükakyüz ve heyetini KKTC'de görmekten onur duyduklarını söylerken; Orgeneral Küçükakyüz de, "kardeş KKTC'yi dün olduğu gibi bugün ve yarın da korumaya, KKTC'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


BARIŞ VE HUZUR VAR


Cumhurbaşkanı Akıncı, "45 yıl önce Yunanistan'ın darbe girişimi başarılı olsaydı Ada bugün Yunanistan'a bağlı olacaktı. Bu TSK ve Mücahitlerin omuz omuza verdiği mücadele sayesinde engellendi. Bugünkü barış ve huzur içinde yaşam sağlandı" dedi. "Akıl yolu, işbirliği yolu öneriyoruz ama sağduyulu sesimiz duyulmuyor" diyen Akıncı, bölgede Türkiye'nin dostluğuna, Türkiye gibi büyük bir ülkeyle işbirliğine ihtiyaç olduğunu belirtti.


KKTC'Yİ KORUMAYA DEVAM


Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz de, kardeş KKTC'yi dün olduğu gibi bugün ve yarın da korumaya, yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.  20 Temmuz Barış Harekatının 45. Yılında KKTC'de bulunmaktan onur duyduğunu belirten Küçükakyüz, Akıncı'ya Türkiye Savunma bakanının mektubu ve plaketi ile Türk hava kuvvetleri plaketini sundu.


Cumhurbaşkanı, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:41 Kaynak: DHA
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