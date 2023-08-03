Orgeneral Metin Gürak, 2. Ordu Komutanı olarak atandı

Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Metin Gürak'ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşadıkları yeniden gündeme geldi. O geceyi anlatırken Gürak, "

2023 yılı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general ve amirallerin atamaları yapıldı. 32 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 63 albay general ve amiralliğe terfi etti. Genelkurmay Başkanlığı'na 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

O GECE YAŞADIKLARI YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Bu gelişme sonrası yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülere karşı verdiği mücadele yeniden akıllara geldi. Gürak 15 Temmuz 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 4. Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı olarak yaşadıklarını anlatmıştı. Gürak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında mağdur sıfatıyla verdiği ifadede, darbecilerin kendisini Genelkurmay Başkanlığında derdest ettiğini söyledi.

"HULUSİ AKAR'IN EMİR SUBAYI ARADI"

Gürak, "Kolordu'dan gece zırhlı araçlar çıkmış, benim yerime Tümgeneral Osman Ünlü'nün atandığını, beni pasif bir görev olan GATA komutanlığına atadıklarını öğrendim. Kışlamda bulunan 28. Mekanize Tugay Komutanlığına yeni tugay komutanı olan Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun atandığını, kendisinin tugaya gelerek tank ve zırhlı araçları şehre gönderme emrini verdiğini söylediler." ifadelerini kullandı. Gürak, savcılıkta verdiği ifadede, olay günü Kolordu'da normal mesaisini yürütürken saat 18.30 sıralarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subayının makamdan kendisini telefonla aradığını anlattı.

"İKİNCİ BİR EMRE KADAR TANK HAREKETİ OLMAYACAK"

Orgeneral Akar'ın telefonda kendisine, "Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığında bir tank dahi çalışmayacak. İkinci bir emre kadar tank hareketi olmayacak." dediğini aktaran Gürak, Akar'ın ayrıca, Kara Havacılık Komutanlığında hiçbir hava aracının uçmasına müsaade edilmemesini, havadaki vasıtaların da indirilmesini emrettiğini ve bu emirlerin tebliğ edilmesini istediğini belirtti.

Bunun üzerine, Mamak'ta bulunan Kolordu Karargahı binasından 1-2 dakika içinde hareket edip Etimesgut'a yola koyulduğu bilgisini veren Gürak, şöyle devam etti: "Cuma akşamı olduğu için çok yoğun trafik vardı. Yolda, Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç'ı telefonla arayarak havada helikopter ya da uçak olup olmadığını sordum. Kendisi şu saat itibarıyla havada helikopter olmadığını, 5 adet T-182 eğitim uçağının da Temelli civarında eğitim uçuşunda olduğunu söyledi. Ben de kendisine eğitim uçuşunda olanları derhal havaalanına indirmesini söyledim. Kendisi bana bu uçakları Ankara Güvercinlik Ana Üssü'ne döndürmeyi teklif etti. Ben işin acil olduğunu düşünerek, uçakların Ankara'ya gelmeden bulundukları yer olan Temelli'deki küçük havaalanına indirilmesini emrettim. Etimesgut'a giderken yolda Zırhlı Birlikler Okul Komutanı Tümgeneral Erdoğan Akyol'u arayarak, nerede olduğunu sordum. Bir düğüne gitmek üzere hazırlık yaptığını söyledi. Ben de kendisine bir konu hakkında görüşmek üzere Etimesgut'a geldiğimi ve makamında beni beklemesini söyledim. Konunun ne olduğunu sordu. Ben de 'Telefonda söylemeyeyim. Gelmek üzereyim' dedim."

"SAAT 19.00'DA ZIRHLI BİRLİKLE OKULU'NA ULAŞTIM"

Gürak, saat 19.00 sıralarında Etimesgut'taki Zırhlı Birlikler Okulu'na ulaştığını belirterek, nizamiyeden itibaren komutanlık karargahına kadar anormal bir hareketlilikle karşılaşmadığını, komutanlık binası önünde Tümgeneral Erdoğan Akyol tarafından karşılandığını bildirdi.

Korgeneral Gürak, şu ifadeleri kullandı: "Tümgeneral Akyol'a o an itibarıyla hareket eden tank olup olmadığını sordum. Varsa durdurulmasını emrettim. Kendisi bana, 'Her yıl bu dönemde böyle darbe olacak diye söylenti çıkıyor. Bu da bizi çok üzüyor. Bize güvenilmiyor mu? Bundan alınıyorum. Geçmiş yıllarda da bu şekilde bakılmıştı' dedi ve hiçbir tank hareketinin olmadığını, tankların garajlarında emniyet altında, her türlü tedbir alınarak durduğunu söyledi. Ben de gün içinde bir intikal yapıp yapmadıklarını sordum. Kayıtlarına bakıp, o gün Şereflikoçhisar'a tank atışları için 4 tank ve 4 zırhlı personel taşıyıcısının çekicilerle gönderildiğini, bunun rutin bir uygulama olduğunu, gerekli yol mesajlarının da ilgili makamlara iletildiğini bildirdi."

"KARA HAVACILIK KOMUTANLIĞINA GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKTIM"

Orgeneral Akar'ın emrini Tümgeneral Akyol'a ilettiğini dile getiren Gürak, ikinci bir emre kadar hiçbir tank hareketine müsaade edilmemesini söylediğine değindi.

Gürak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan Sayın Genelkurmay Başkanı'nı telefonla arayarak Tümgeneral Erdoğan Akyol'a konuyu aktardığını, şu anda yanında olduğunu, ayrıca Tümgeneral Hakan Atınç'a da yolda ulaşarak havadaki uçakları Temelli Meydanı'na indirttiğini, birazdan da yanına gideceğini söyledim. Zırhlı Birlikler Okulu'ndan ayrılıp Güvercinlik'te bulunan Kara Havacılık Komutanlığına gitmek üzere yola çıktım.

Tümgeneral Erdoğan Akyol'un makamındayken Akyol, birinci amiri pozisyonunda olan Korgeneral Metin İyidil'e tekmil verdi ve telefonda bilgi sundu. Tank meselesinin gündeme geldiğini söyledi. Zırhlı Birlikler EDOK'a bağlı olduğu için Erdoğan Akyol, bu sefer EDOK Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu ile telefonla görüştü. Orgeneral Başoğlu telefona beni istedi. 'Konu nedir?' diye sordu. Ben de kendisine bu emrin Genelkurmay Başkanı tarafından verildiğini söyledim, o da 'tamam' dedi."

"ATINÇ'IN EMİR SUBAYI VE TUĞGENERAL COŞKUN'DA BİR HEYECAN HİSSETTİM"

Daha sonra Zırhlı Birlikler Okulu'ndan ayrıldığını ve saat 19.45 sıralarında Güvercinlik'teki Kara Havacılık Komutanlığına geçtiğini bildiren Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral İnsan Uyar'ın da burada bulunduğunu aktardı.

Gürak, şunları anlattı: "Park yerinde yeni envantere girecek olan CH-47 yük helikopteri hangarının önünde komutanlarımıza katıldım. Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç ve Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun ile diğer subaylar da oradaydı. Helikopteri bize tanıttılar. O anda kışlada hiçbir hava hareketi ve olağanüstü bir durum yoktu. Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Salih Zeki Çolak, mesai saatleri dışında uçuş yetkisi ve kuralların nasıl olduğunu sordu. Kara Havacılık Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç da prosedür olarak müsaade edilmedikçe hiçbir hava aracının kalkışına izin verilmeyeceğini ifade etti. Bekleme nöbeti olarak bir Sikorsky helikopterinin ekibi ile hazır tutulduğunu anlattı. O gece için önceden planlı bir uçuşlarının olmadığını söyledi ve benim telefonda kendisine Genelkurmay Başkanımızın emirlerini ilettiğimi, bu emre göre de uçuş yapılmayacağını, uçuş yapan 5 uçağın da Temelli'ye indiğini bildirdi. Saat 21.15'e kadar birlikte oturduk, havacılıkla ilgili sohbet ettik. Komutanlar daha sonra oradan ayrıldı. Ben, Tümgeneral Hakan Atınç'ın odasına giderek çay içtim. 10 dakika kadar burada oturdum. O esnada Atınç'ın emir subayı ve Tuğgeneral Ünsal Coşkun'da bir heyecan hissettim. Bu ikisi dışarı çıkıp odaya girdiler. Ben 21.30 sıralarında oradan ayrıldım. Ben oradayken Temelli'ye indirilen 5 uçağın havalanmaması emriyle ilgili olarak Tümgeneral Hakan Atınç ile Orgeneral Salih Zeki Çolak arasında bir konuşma geçti. Atınç, Çolak'a müsaadede bulunurlarsa uçakları ertesi gün Güvercinlik'e getirmek istediğini söyledi. Orgeneral Çolak da olayı tam anlayamadan 'Tabii, olur' dedi ve gitti. Ben, Hakan Atınç'ın odasındayken kendisine Orgeneral Çolak ile konuşmalarını hatırlatarak Genelkurmay Başkanının emri doğrultusunda bu uçakların Temelli'den Güvercinlik'e getirilmemesi gerektiğini söyledim. O da 'tamam' dedi."

"5 KİŞİLİK ÖZEL KUVVETLER EKİBİ ÜZERİME GELDİ"

Kara Havacılık Komutanlığından ayrılıp Dışişleri Bakanlığı civarına geldiği sırada, Temelli'deki 5 uçağın Güvercinlik'e dönmesi konusunu komutanlığa iletmek üzerek Orgeneral İhsan Uyar'ın makamını aradığını ifade eden Gürak, "Emir astsubayı, Orgeneral Uyar'ın komutanlıkta olmadığını söyledi. Ben de 'Konutta mı?' diye sordum. Nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Ben de 'tamam' dedim." ifadelerini kullandı.