Orgeneral Metin Temel Şanlıurfa'da

Askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.



Valiliğe gelişinde Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Vali Erin ile makam odasında bir süre görüşen Orgeneral Temel, daha sonra valilikten ayrıldı.



2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel'e ziyaretinde 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga eşlik etti. - ŞANLIURFA

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