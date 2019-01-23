Orgeneral Savaş'tan, Vali Ünlü'ye Ziyaret
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3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.
3. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
, Vali Enver Ünlü'yü makamında ziyaret etti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Savaş daha sonra Vali Enver Ünlü ile birlikte Valilik makamına geçti. Vali Ünlü, askeri ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığı görüşmede ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından iyi niyet temennileriyle son buldu. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
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