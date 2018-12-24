Son Dakika Haberleri: Orgeneral Temel'den Şanlıurfa Valisi Erin'e Ziyaret

Orgeneral Temel'den Şanlıurfa Valisi Erin'e Ziyaret

1 saat önce

2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Orgeneral Temel'den Şanlıurfa Valisi Erin'e Ziyaret, System.String[]
2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa ve sınır bölgesindeki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere kentte olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel, ziyareti sırasında, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Temel, daha sonra Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü.

Orgeneral Temel'in ziyaretine, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:35 Kaynak: AA

Metin Temel, Ordu, Şanlıurfa, Güncel
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