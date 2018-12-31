Orgeneral Temel, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na Atandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atadı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Atama kararlarına göre, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na, 4'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 3'üncü Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. - Ankara

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