Son Dakika Haberleri: Orgeneral Temel, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na Atandı

Orgeneral Temel, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na Atandı

43 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atadı.

Orgeneral Temel, Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na Atandı, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'i, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği atamalar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Atama kararlarına göre, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Temel, Genelkurmay Başkanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na, 4'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 3'üncü Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:21 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ordu, Güncel
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