Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır."
(İHA)
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