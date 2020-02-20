Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü, System.String[]

TSK: "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nicholas Patrick Carter ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel konular ele alınmıştır."

(İHA)

Yaşar Güler, İngiltere, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı
2 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın rejim hedeflerini vurduğu görüntüler paylaşıldı Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: 50'den fazla rejim unsuru etkisiz hale getirildi Şehit haberleri sonrası Suriye sınırına büyük sevkiyat yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 01:29:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Orgeneral Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]