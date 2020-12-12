Örgü bebek yaparak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Samsun'da 48 yaşındaki Saliha Demirci, internetten öğrendiği "amigurumi" ile para kazanmaya başladı.

Canik ilçesinde oturan iki çocuk annesi Demirci, dünyaya Japonların tanıttığı, tığ işi ile yapılan içi doldurulmuş oyuncak anlamına gelen "amigurumi"leri önce hobi olarak yapmaya başladı.

Örgü bebeklerin beğenilmesi üzerine çevresine satmaya başlayan Demirci, kısa süre içinde sosyal medya hesabı da oluşturarak satışlarını artırdı.

Saliha Demirci, AA muhabirine, hobi olarak örgü bebekler yapmaya başladığını söyledi.

Önceden bir kreşte aşçı olarak çalıştığını, şu anda işsiz olduğunu belirten Demirci," Kızlarımın yardımıyla internete girdim. Örgü bebeklerin yapılmasını öğrendim. Yaptığım bebekleri çevremdekilere önceleri hediye ettim. Sonra talep olunca da düzenli olarak farklı bebekler, oyuncaklar yapmaya başladım." dedi.

Amigurumi yapmaya başlamadan önce örgü bebeklerin dünyada bu kadar "ünlü" olduğunu bilmediğini ifade eden Demirci, zaman içinde kendi tasarımlarını oluşturduğunu ve bu alanda kendisini geliştirdiğini söyledi.

"Salgın sürecinde doğal oyuncaklara ilgi arttı"

Ürünlerini sosyal medya üzerinden satışa sunduğunu, örgü oyuncak ve bebeklerinin fiyatının 15 lira ile 300 lira arasında değiştiğini dile getiren Demirci, salgın sürecinde annelerin çocukları için doğal ürünleri tercih etmeye özen gösterdiklerini aktardı.

"Benim iki kızım var ve ikisi de büyüdü ancak çocuklarımın oynayabileceği kalitede oyuncaklar yapıyorum." diyen Demirci, şunları kaydetti:

"Her ördüğüm oyuncağı, 'Kendi çocuğum kullanır mıydı?' düşüncesi ile yapıyorum. Ayıcıklar, tavşan, çizgi film karakterleri ve çeşitli objeler örüyorum. Anneler gönül rahatlığıyla çocuklarının eline bu oyuncakları verebiliyor. Bu nedenle de benden özel siparişler istiyorlar. Salgın sürecinde doğal oyuncaklara ilgi arttı. Yaptığım oyuncakları kendi adımla oluşturduğum sosyal medya hesaplarından paylaşıyorum. Kullandığım ipleri, malzemeleri kendim seçiyorum. Ürünler kirlendiğinde yıkanabiliyor. Bu nedenle insanlar çocukları için gönül rahatlığıyla alabiliyor."