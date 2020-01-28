Örgü bebekler Sarayköylü kadınlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Örgü bebekler Sarayköylü kadınlara ekmek kapısı oldu - Son Dakika

Örgü bebekler Sarayköylü kadınlara ekmek kapısı oldu

6 saat önce

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla açılan örgü bebek kursu, kursiyerlerin ekmek kapısı haline dönüştü.

Örgü bebekler Sarayköylü kadınlara ekmek kapısı oldu, System.String[]

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kadınların ev ekonomilerine katkı sunmaları amacıyla açılan örgü bebek kursu, kursiyerlerin ekmek kapısı haline dönüştü.

Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 3 yıl önce kaymakamlık ve belediye desteğiyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri amacıyla örgü bebek kursu başlattı.

Kursu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer, eğitimin ardından yılda 100'e yakın oyuncak bebek üretti. Ev hanımları, oyuncak bebeklerin beğenilmesi üzerine piyasadan aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışıyor.

Kursiyerlerden Nimet Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa başladığında ilk etapta zorlandığını ancak daha sonra işin üstesinden geldiğini söyledi.

Eğitimin ardından ustalaşarak el örgüsü organik bebek üretmeye başladığını ifade eden Özen, "Dokuma bebekler, anne ve çocukların ilgisini çekiyor. Piyasada bulunan oyuncakların çoğunluğu plastik. Bizim yaptığımız bebekler ise organik. Ördüğümüz bebekler genellikle çocukların ilgisini çeken çizgi film karakterlerinden oluşuyor. Bazen bebek üretimi 3 günümüzü alabiliyor. Bütün parçaları ayrı ayrı örüp birleştiriyoruz." dedi.

Fidan Altıntaş da kursun kendilerine iyi geldiğini ifade etti.

Bebeklere ilginin kendilerini de mutlu ettiğini vurgulayan Altıntaş, "El emeği ürünlerimizi Türkiye'nin her tarafına göndermek istiyoruz. Bebeklerimizi, çocuklarımız oynasın diye yapıyoruz. Talebi karşılamak için geç saatlere kadar oturup bebek örüyoruz." diye konuştu.

Kurs eğitmeni Selma Uçman ise ev hanımlarının para kazanmasının kendilerini de mutlu ettiğini dile getirdi.

Sarayköy, Denizli, Bebek, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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