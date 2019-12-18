Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı - Son Dakika

Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde alzheimer derneği bünyesindeki 'ziyaret birimi' çeşitli mahallelerde hasta ziyaretlerini rutin olarak gerçekleştiriyor.

Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde alzheimer derneği bünyesindeki 'ziyaret birimi' çeşitli mahallelerde hasta ziyaretlerini rutin olarak gerçekleştiriyor.


Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, Özel Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri ile birlikte, 6 yıldır alzheimer hastası olan Bahriye Kaya'yı ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınları ile yakınlarına alzheimer hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı, örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı.


Ziyarette, örgü örerek ve şarkı söyleyerek vakit geçiren alzheimer hastası Bahriye Kaya, işlediği örgüleri göstererek 'Kışlalar doldu boşaldı' türküsünü söyledi.


Her ziyarette farklı yaşam öyküleri ile karşılaştıklarını belirten Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu yetkilileri, bu yaşam öykülerinden hayata dair tecrübe edindiklerini dile getirdi.


Duygusal anların yaşandığı ziyaret, memnuniyet duyguları ile son buldu. - MERSİN

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Köpeği otomobile bağlayıp koşturdu
Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum 6 çocuk annesi eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!

Son Dakika Haberleri
19:16 İstanbul'daki kız öğrencilerden Silopi'deki köy okulu öğrencilerine kışlık giysi yardımı - Son Dakika
19:14 Merkel'den ABD'nin boru hattı yaptırımlarına misilleme yapılmayacak sinyali - Son Dakika
19:14 Yüzündeki doğum lekesi ve küçüklük fotoğraflarıyla gerçek ailesini arıyor - Son Dakika
19:12 Kahramanmaraş 20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı - Son Dakika
19:12 Arama kurtarma ekibinin dağcıların cesetlerine ulaşma görüntüleri -1 - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:16:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]