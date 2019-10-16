Örgü Tasarım Atölyesi ev ekonomisine katkıda bulunuyor

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2019-2020 kültür-sanat eğitimleri kapsamında el emeği ürünlerin üretildiği Örgü Tasarım Atölyesi'ne kadınların ilgisi yoğun oldu. Afife Hatun Kültür Evinde düzenlenen Örgü Tasarım Atölyesinde eğitimler başladı. Hatice Tırpan eğitmenliğinde gerçekleştirilen eğitimler Mayıs ayına kadar yıl boyu sürecek. Kadınların hem keyifli vakit geçirebilecekleri hem de yaptıkları el emeği ürünleri satarak bütçelerine katkıda bulunabilecekleri eğitimler, pazartesi ve salı olmak üzere haftada iki gün gerçekleştirilecek.



"Özel tasarım işler yapıyoruz"



Afife Hatun Kültür Evini ilk tanıdığı andan beri çok sevdiğini ifade eden örgü tasarım eğitmeni Hatice Tırpan, "Buraya gelen hanımlarla tanışmaktan ve bizim bir araya gelebilmemiz için belediyemizin desteğinden çok memnunum. Gençlik çok hevesli, hem hobi olarak yapmak için hem de satış için. Ben de aynı zamanda hepsinden bilgiler aldım ve aralarına katıldığım için çok memnun oldum. Kursiyerler bu derslerde zorlanacaklar tabiki ama sevdiler. Özel tasarım işler yapıyoruz. Sürekli yeni yeni güzellikler denediğimiz için katılımcılarımız sıkılmıyorlar. Ben ayrıca Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e böyle bir hizmeti hanımlara sunduğu için de çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya"



Örgü Tasarım Atölyesi katılımcılarından Hatice Zeniye Emanet bu atölyenin çok güzel bir hizmet olduğunu düşündüklerini ifade etti ve şöyle devam etti: "Çünkü ev hanımlarımız veya çalışan kadınlar olarak buraya gelip hobi amaçlı ve yaptıklarımızı satma amaçlı faaliyetlerde bulunuyoruz. Gerçekten hocamızla ve arkadaşlarımızla bir ev ortamı kuruluyor. Hem sosyalleşiyoruz hem üretiyoruz. Çok güzel şeyler çıkıyor ortaya, hem de burası psikolojik olarak bir terapi merkezi gibi oluyor. O yüzden çok memnunuz. Böyle bir hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz."



Katılımcılardan Meryem Arslan ise "Evde oturup kendi başımıza bir şey yapamıyoruz ama burada hep beraber güzel şeyler üretiyoruz. Daha önce de belediyenin atölyelerine katılmıştım. Çok faydalandım ve bu derslerin devamının da gelmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL