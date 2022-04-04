Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde doğduğu Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen gruba güvenlik güçleri izin vermedi. Aralarında HDP milletvekillerinin de bulunduğu grup ile güvenlik güçleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın doğum gününde, doğduğu Halfeti ilçesinin kırsal Ömerli Mahallesi'ne gitmek isteyen grup, Birecik otoyolu girişinde durduruldu. Güvenlik güçleri gruptan, Valilik tarafından her türlü etkinlik ve toplanmaların yasaklandığını belirtilerek dağılmalarını istedi. Aralarında HDP'li vekillerin de olduğu grup, gitmekte ısrar edince gerginlik yaşandı. Kısa süreli gerginlik, gruptakilerin basın açıklaması yaparak bölgeden ayrılması ile son buldu.