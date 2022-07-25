İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, 6 sene önce Suriye 'nin kuzeyinden Türkiye 'ye giriş yapan ve şu anda çeşitli işlerde çalışan İ.H. (45), H.A. (34), S.A. (26) ve H.E.F.'nin (22) Suriye'de PKK/KCK/YPG adına faaliyet gösterdiklerini tespit etti.

ABD'den bir skandal daha! Suriye'de öldürülen teröristler için taziye yayınladılar

Kaynak: İHA

Suriye, Adana, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Örgüt içerisinde silahlı fotoğrafları çıktı, 'biz değiliz' dediler - Son Dakika

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