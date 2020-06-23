Örgüt mensubuna finansman sağlayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Örgüt mensubuna finansman sağlayan 3 kişi yakalandı

Adıyaman'da, El Kaide terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişiye finansman sağladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

Adıyaman'da, El Kaide terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen kişiye finansman sağladıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

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El Kaide terör örgütü bünyesinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten İ.A. isimli şahsa, Adıyaman'da HTŞ/FEC/ENC terör örgütüne yardımcı oldukları değerlendirilen E.D., M.H.Ç. ile A.C.Ö. isimli şahısların finansman destek sağladığı tespit edildi. Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisiyle şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şahıslar gözaltına alınırken, ikametlerinde toplatma kararı bulunan 3 adet yasaklı yayın ile dijital materyallere el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt mensubuna finansman sağlayan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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