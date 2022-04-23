Örgüt mensupları yakalandı - Son Dakika
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Örgüt mensupları yakalandı

23.04.2022 13:08
Örgüt mensupları yakalandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü soruşturması çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (PKK/KCK) suçundan yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Şırnak ve Gaziantep illerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler B.A. Şırnak'ta, M.A. ise Gaziantep'te gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların işlemleri devam ediyor. - ADIYAMAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Örgütü, Cumhuriyet, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt mensupları yakalandı - Son Dakika


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