Son Dakika Haberleri: Örgüt propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Örgüt propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Örgüt propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Örgüt propagandası yapan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]

Elazığ'da "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili sosyal medyadan örgüt propagandası yaptığı belirlenip yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı "Barış Pınarı Harekatı" ile ilgili terör örgütü PYD/ YPG'nin talimat ve amaçları doğrultusunda sosyal medya üzerinden propaganda yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polisin gerçekleştirdiği çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslere eş zamanları operasyon yapıldı. Operasyonda Elazığ ile Kovancılar ilçesinde 3 şüpheli gözaltın alındı. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ

Barış Pınarı Harekatı, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:01 Kaynak: İHA
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