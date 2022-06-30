Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı

30.06.2022 17:33
Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'de FETÖ üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

EDİRNE'de FETÖ üyelerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan A.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma ve takip sonrası FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen A.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan A.K.'nin, dosyalarındaki yargı kararları kesinleşmek üzere olan örgüt üyelerinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmasında yardımcı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz ama 147 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan germedikten sonra biz germeye meraklı değiliz. 14 kez hava sahamızı ihlal eden Yunanistan bunun hesabını vermek...
Kaynak: DHA

Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Örgüt üyelerinin Yunanistan'a kaçmasına yardım eden FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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