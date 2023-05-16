Ankara merkezli operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 9 gazeteci tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Ekim'de tutuklanan ve haklarında "silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla" dava açılan 11 gazetecinin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı.

"NE YAPTIĞIMI ÇOK İYİ ÖĞRENMİŞLERDİR"

Tutuklu gazeteci Deniz Nazlım, kendisinin 24 saat polisler tarafından takip edildiğini ve polisler tarafından itham altında bırakıldığını ifade ederek, "Bana 'örgüt üyesi' değilsin isim ver seni bırakalım' denildi. Beni 24 saat boyunca takip etmeleri iyi bir şey. En azından ne yaptığımı da çok iyi öğrenmişlerdir" dedi. Mahkeme Başkanı, tutuklu gazeteci Berivan Altan'a sözleşmeyle çalışıp çalışmadığını sorarken, ANKA Haber Ajansı örneğini verdi. Altan'a MA ile sözleşmesinin olup olmadığını soran Mahkeme Başkanı, "ANKA daha fazla para verse haberlerini oraya göndermez misin" diye sordu. Altan, MA ile sözleşmesinin olduğunu, bu sözleşmeye göre başka bir ajans ya da gazete ile çalışması halinde sözleşmesinin feshedilme durumunun ortaya çıkabileceğini, bu nedenle başka bir mecraya haber göndermediğini söyledi.

"11 AYDA 34 GAZETECİ TUTUKLANDI"

Gazeteci Hakan Yalçın, "Türkiye ne zaman seçime gitse, gazetecilerin yargılandığı ve adliyelere gidip geldiğini görüyoruz. Türkiye'de yine bir seçime giderken 11 ayda 34 gazeteci tutuklandı…Ben Van'da gazetecilik yapıyordum. Orada da ciddi anlamda hak ihlali yaşanıyor. Bugün başkasının düşüncelerini beğenmiyorsanız, iktidara yakın değilseniz siz bunu örgüt üyesi gibi sorgulayamazsınız. Umarım önümüzdeki günlerde Türkiye demokrasisi açısından, kimliklerin sorgulanmadığı, millet aidiyetlerinin sorgulanmadığı bir gelecek diliyorum" diye kendini savundu.

Gazeteci Mehmet Günhan, "Görülmeyeni görünür kılmak adına MA'da çalıştım. Çalıştığım süre boyunca buradaki arkadaşlarımla çalıştığım için gurur duyuyorum" dedi.

9 GAZETECİYE TAHLİYE

Mahkeme, Diren Yurtsever, Berivan Altan, Ceylan Şahinli, Deniz Nazlım, Emrullah Acar, Hakan Yalçın, Selman Güzelyüz, Habibe Eren ve Öznur Değer hakkında tahliye kararı verirken, gazeteci Hamdullah Bayram'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 5 Temmuz'a ertelendi.