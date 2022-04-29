Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

29.04.2022 12:46

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D., polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - İstanbul'da, 'terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Şafak D., polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.'yi önceki gün operasyonla yakalamıştı. PKK'nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., bugün sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberleri: İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı Son dakika haberleri: İBB çalışanı, terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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