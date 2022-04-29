Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

29.04.2022 20:31

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı 'Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan tutuklan İBB çalışanı Şafak D. savunmasında "Fotoğraftaki kişi ben değilim" dediği öğrenildi.

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

İSTANBUL - 'Terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma' suçundan tutuklan İBB çalışanı Şafak D. savunmasında "Fotoğraftaki kişi ben değilim" dediği öğrenildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgüt kampında bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı ortaya çıkan Şafak D.'yi önceki gün operasyonla yakalamıştı. PKK'nın dağ kadrosundan örgüt üyeleri ile birlikte silahlı fotoğrafları ortaya çıkan Şafak D., İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) olarak görev yapıyordu. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulanan Şafak D., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Sevk edilen şüpheli savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadesi alınan şüpheli Şafak D., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Fotoğraftaki kişi ben değilim"

Şüpheli Şafak D.'nin nöbetçi hakimlikte verdiği ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Daha önceki ifademde savcının yaz tatilinde nerede olduğum sorusuna açıklık getirmek isterim. Yaz tatillerinde genelde İstanbul'da ailemle birlikte vakit geçiriyorum. Zaman zaman çeşitli illerde gezmeye gidiyorduk. Bana sormuş olduğunuz fotoğraftaki kişi ben değilim, eklemek istediğim başka husus yoktur. Öncelikle serbest bırakılmayı, mahkeme aksi kanaatteyse adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı
Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

YORUMLAR
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İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım İBB çalışanı olarak lanse edilen Şafak D. iddiaları reddetti: Hiçbir zaman PKK'nın içinde yer almadım Terör Operasyonuyla Gözaltına Alınan Ş.D. Tutuklandı Terör Operasyonuyla Gözaltına Alınan Ş.D. Tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Örgüt üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı - Son Dakika
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