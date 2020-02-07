Örgüt üyesi iş adamı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Örgüt üyesi iş adamı tutuklandı - Son Dakika

Örgüt üyesi iş adamı tutuklandı

6 saat önce

Sivas'ta FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer aldığı tespit edilen iş adamı tutuklandı, gizlendiği Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilip tutuklanarak cezaevine konuldu.

Örgüt üyesi iş adamı tutuklandı, System.String[]

Sivas'ta FETÖ'nün mütevelli heyetinde yer aldığı tespit edilen iş adamı tutuklandı, gizlendiği Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirilip tutuklanarak cezaevine konuldu.


Sivas İl Emniyet Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgütün mütevelli heyetinde yer aldığı tespit edilen O.A. isimli iş adamının, Ankara'da gizlendiği tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü ile müşterek yapılan operasyonla yakalanan iş adamı Sivas'a getirilip hakim karşısına çıkartıldı. O.A tutuklanarak cezaevine konuldu. - SİVAS

Ankara, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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