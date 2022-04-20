Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

20.04.2022 13:49
Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun il merkezinde Fetullahçı Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan R.Ş., Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Terörlü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan R.Ş.'nin 6 yıl 10 ay hapis cezasına istinaden Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. R.Ş., tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU

Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

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İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Örgüt üyesi olarak 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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