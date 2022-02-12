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Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı

12.02.2022 09:39
Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı

PKK terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

PKK terör örgütü üyesi oldukları iddia edilen ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları esnada yakalanan 2 şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında PKK terör örgütüne üye oldukları iddia edilen H.D., ve H.R., isimli şahıslara yönelik çalışmalar başlatıldı. Her yerde aranan her iki şahıs, Yunanistan sınırında jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman'a getirilen ve burada işlemleri tamamlanan her iki şahıs daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. H.D., ile H.R., isimli şahıslar burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Yunanistan, Adıyaman, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Örgüt üyesi olduğu iddia edilen 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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