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Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest - Son Dakika

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest

13.12.2021 17:18
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Jandarma komutanlığı ekiplerince PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye oldukları iddia edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. 4 Farklı adrese yapılan operasyonda Adıyaman merkezde E.E. ve Y.B., merkeze bağlı Gökçay köyünden M.B., Çatalağaç köyünden Ş.M.Y. isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan E.E., ve Ş.M.Y., tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Ş.M.Y., isimli şahıs, cumhuriyet savcılığınca, E.E., isimli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest
Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest

Cumhuriyet, Jandarma, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Örgüt üyesi oldukları iddia edilen 2 şahıs, adli kontrolle serbest - Son Dakika
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