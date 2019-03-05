Örgüt Zanlısı 9 Yıl Eski Patronunun Ehliyetini Kullanmış

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında suç örgütünün elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının, çeşitli suçlardan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıl boyunca eski patronundan çaldığı ehliyetle hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonu kapsamında suç örgütünün elebaşı olduğu iddiasıyla tutuklanan zanlının, çeşitli suçlardan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıl boyunca eski patronundan çaldığı ehliyetle hayatını sürdürdüğü ortaya çıktı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da "son haciz" adıyla, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik düzenlenen ve 39 şüpheliden 15'inin tutuklandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.



Bu kapsamda, şebeke elebaşı olduğu iddiasıyla İzmir'de yakalanan A.Ç'nin (47), dolandırıcılık ve yağma gibi 50 ayrı suçtan hakkında 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 9 yıl önce Ankara'da alçıpan ustası olarak yanında çalıştığı patronu H.I'dan çaldığı ehliyetle yaşamını sürdürdüğü tespit edildi.



A.Ç'nin, H.I'ya ait ehliyetle tedavi bile olduğu iddia edildi.



Operasyon



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, icralık araçları piyasa değerinin altında satma vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütünü teknik ve fiziki takibe almıştı.



Yapılan çalışmanın ardından 28 Şubat'ta suç örgütüne yönelik 7 ilde 500 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon kapsamında, şebeke elebaşı olduğu ileri sürülen A.Ç'nin de arasında olduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Kendilerini icra müdürü olarak tanıtan şüphelilerin telefonla kamu kurumlarının santrallerini arayarak irtibat kurdukları, aralarında kurum müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenlerin de olduğu 85 kamu görevlisini sözde "ihale bedeli" adı altında kendi hesaplarına para yatırmalarını sağlayarak, 550 bin lira dolandırdığı ileri sürülmüştü.



Ayrıca, teknik takip kapsamında çok sayıda kamu görevlisinin 450 bin lira dolandırılmasının önüne geçildiği öğrenilmişti.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 24'ü ise serbest bırakılmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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