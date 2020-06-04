Örgütlü gasp suçundan aranan şüpheli Bolu'da yakalandı - Son Dakika

Örgütlü gasp suçundan kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan şüpheli Bolu'da yakalandı.

İstanbul'da karıştığı örgütlü gasp suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 9,5 yıl hapis cezası bulunan Tarık Bayram'ın Bolu'da bulunduğunu belirleyen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaklaşık 1 yıldır aranan Tarık Bayram'ın Bolu'da yaşadığı evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonucunda yakalanan Bayram, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Bolu Adliyesinde çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.