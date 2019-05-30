Son Dakika Haberleri: Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

56 dakika önce

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi, System.String[]
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Marmaris Adliyesi'ne getirildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:15 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla, Marmaris, 3. Sayfa
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