Örgütlü insan kaçakçılığı operasyonunda 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Muğla merkezli 6 ilde örgütlü olarak göçmen ticareti yapma suçuna yönelik soruşturma başlatmıştı. Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler arasında FETÖ/PDY ve PKK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırma teşebbüsünde bulunan 23 şüpheli bulunuyor. Şüphelilerden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılmak üzere Marmaris Adliyesi'ne getirildi. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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