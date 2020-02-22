Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı - Son Dakika

Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı

7 saat önce

Mersin polisi, mahallerde PKK/KCK terör örgütü propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'liyi gözaltına aldı.

Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı, System.String[]

Mersin polisi, mahallerde PKK/KCK terör örgütü propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'liyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallerde örgütünün propagandasını ve örgütsel çalışma yapan 6 kişi belirlendi. Bunun üzerine belirlenen şahısların adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarından HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eşbaşkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN

Halkların Demokratik Partisi, Mersin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

KKTC'de bir kişi koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Manisa'da deprem fırtınası sürüyor! 1 günde 44 deprem meydana geldi 10 yaşındaki Ekin, bacağındaki genetik rahatsızlık nedeniyle eve hapsoldu Babaanne ve torunları yangında öldü, acılı anne sinir krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 20:37:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]