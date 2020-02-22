Örgütsel çalışma yapan 6 HDP'liye gözaltı - Son Dakika

Mersin polisi, mahallerde PKK/KCK terör örgütü propagandası ve örgütsel çalışma yaptıkları iddiasıyla aralarında HDP ilçe eş başkanlarının da bulunduğu 6 HDP'liyi gözaltına aldı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda mahallerde örgütünün propagandasını ve örgütsel çalışma yapan 6 kişi belirlendi. Bunun üzerine belirlenen şahısların adreslerine sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarından HDP Akdeniz ilçe eş başkanı F.K., Toroslar ilçe eşbaşkanı C.K., Akdeniz Belediyesi Meclis üyeleri N.A. ile HDP yöneticileri N.D., C.K. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 kişi, sorgulanmak üzere emniyete müdürlüğüne götürüldü. - MERSİN