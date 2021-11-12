Son dakika haber! Örgütten ayrılarak Türkiye'ye gelen 2 terör örgütü üyesi Siirt'te yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Örgütten ayrılarak Türkiye'ye gelen 2 terör örgütü üyesi Siirt'te yakalandı
12.11.2021 14:07
Son dakika haberi... Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince Suriye-Kamışlı'da PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen Demhat kod adlı I.A. ve Zinar kod adlı M.A. isimli Suriye uyruklu 2 kardeş emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince Suriye-Kamışlı'da PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdikleri tespit edilen Demhat kod adlı I.A. ve Zinar kod adlı M.A. isimli Suriye uyruklu 2 kardeş emniyetin başarılı operasyonu sonucu yakalandı.
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor. Çalışmalar kapsamında; Demhat kod adlı I.A. ve Zinar kod adlı M.A. isimli Suriye uyruklu 2 kardeş geçmiş dönemde örgütten ayrılarak ülkemize geldikleri ve günümüz itibariyle de Siirt kent merkezi Doğan Mahallesindeki bir adreste bulunduklarının tespit edilmesi üzerine, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adli tahkikatı devam ediyor.
(Selami Deniz-İHA)
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