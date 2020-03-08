Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu - Son Dakika
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Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Örgütten kaçan PKK'lı 2 terörist, teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

ANKARA, -


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:31 Kaynak: DHA
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